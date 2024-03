Secondo le prime ricostruzioni l’incendio sarebbe divampato intorno alle 16:30 del pomeriggio di giovedì 28 marzo.

Incendio in una ditta in Brianza

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini dei Vigili del fuoco, con due autopompe, tre autobotti, un’autoscala ed un carro soccorso. Presenti anche gli operatori del 118, arrivati con tre ambulanza ed un’automedica, che hanno soccorso gli operai. Il capannone si trova in viale delle Industrie a Usmate Velate in provincia di Monza-Brianza. L’azienda interessata si occupa di materiale ferroso.

Determinante l’arrivo dei soccorsi

Il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza ha fatto sapere che “L’incendio è stato estinto in pochi minuti dalle squadre giunte in posto“. Alcuni testimoni hanno raccontato che in breve tempo si è levata nel cielo una colonna di fumo nero, proveniente dallo stabile. Dai primi accertamenti è emerso che il rogo potrebbe essere partito da un macchinario in corto circuito, su cui stava lavorando un operaio. Ha raggiunto il luogo dell’incidente anche la sindaca Lisa Mandelli.

11 persone intossicate

I sanitari, accorsi in codice rosso, hanno soccorso diversi operai che presentavano sintomi di intossicazione. Nessun dipendente tuttavia si trova in gravi condizioni. La zona è stata tempestivamente messa in sicurezza.