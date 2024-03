Incidente mortale nel comasco: un 36enne morto sul colpo

Purtroppo nel primo pomeriggio odierno, si è consumata una tragedia sulla statale Varesina nel territorio comasco. Oggi, giovedì 28 marzo, un uomo di 36 anni è morto in un incidente avvenuto a Mozzate.

Dove è avvenuto l’incidente mortale

Il tragico incidente, che ha portato alla morte di un uomo 36enne, ha avuto luogo in via Varese, poco dopo le ore 16:30, quando, per cause ancora in fase di indagine, è stato investito da un camion mentre si trovava di fronte al civico 136.

L’intervento dei soccorsi

L’impatto è stato devastante e purtroppo la vittima non ha avuto scampo, perdendo la vita sul colpo. Il pronto intervento è stato immediato: ambulanze, automedica, vigili del fuoco di Varese e i carabinieri della Compagnia di Cantù sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente.

Per accelerare le operazioni di soccorso è stato richiesto anche l’intervento di un elisoccorso, che è decollato dalla base di Como. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, purtroppo l’uomo è deceduto sul posto. Al momento, le autorità stanno effettuando i rilievi necessari per comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto.