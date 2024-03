Un terribile incidente mortale si è verificato a Le Vedute di Fucecchio, in provincia di Firenze. Un uomo di 48 anni ha perso la vita nello schianto.

Incidente a Fucecchio, coinvolte tre auto: un morto

Un terribile incidente mortale si è verificato oggi pomeriggio, giovedì 28 marzo 2024, lungo la via Romana Lucchese a Le Vedute di Fucecchio, in provincia di Firenze. Uno schianto che è costato la vita ad un uomo di 48 anni, per cui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Lo schianto si è verificato intorno alle ore 15.30 e ha coinvolto tre automobili.

Incidente a Fucecchio: un morto e un ferito

Un uomo di 48 anni ha perso la vita a causa di un terribile incidente stradale avvenuto nella provincia di Firenze. L’uomo è stato estratto dal mezzo dai vigili del fuoco di Empoli. Il medico presente sul luogo dell’incidente non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Nello scontro è rimasta ferita un’altra persona, in modo lieve, mentre una terza persona è rimasta illesa.