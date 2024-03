Trento, incidente in casa a San Lorenzo Dorsino: muore un 59enne

Non è ancora chiara la dinamica della morte di un uomo a San Lorenzo Dorsino, in provincia di Trento. Il 59enne è stato trovato senza vita nel suo appartamento.

A San Lorenzo Dorsino, in provincia di Trento, un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione. Ancora incerte le cause ma le forze dell’ordine che indagano sul caso hanno una pista.

Uomo morto a San Lorenzo Dorsino

A Trento, precisamente nella frazione di San Lorenzo Dorsino, un uomo è stato trovato senza vita nel suo appartamento.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 16 di oggi, 27 marzo. Sul posto sono giunti subito i soccorritori sanitari ma anche i vigili del fuoco, mentre i carabinieri iniziavano le indagini per capire cosa sia successo.

La dinamica dell’incidente a San Lorenzo Dorsino

Una morte molto strana quella di cui riportiamo oggi, in effetti non sono chiare le cause del decesso del 59enne.

Le forze dell’ordine stanno indagando e in realtà seguono una pista in particolare. Sembra infatti che l’uomo fosse impegnato in alcuni lavori di manutenzione a un automezzo. Poi deve essere successo qualcosa che ha portato alla sua morte.

Tuttavia le informazioni in merito sono pochissime perché le indagini sono solo all’inizio. Non sappiamo se in casa c’erano altre persone con lui né cosa effettivamente stesse facendo l’uomo.

Sul posto sono ancora al lavoro i pompieri e alcuni volontari per aiutare con la messa in sicurezza dell’area. I vicini di casa sono sconcertati da quanto accaduto e sembra che proprio uno di loro abbia lanciato l’allarme.

L’autopsia chiarirà bene cosa è successo.