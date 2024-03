L’incidente è accaduto oggi intorno alle 16.

Frontale tra due auto

Secondo le prime ricostruzioni i due veicoli si sono scontrati all’altezza di una grande curva a Fornace, sulla strada provinciale 71. L’impatto è stato molto violento, tanto che un’auto è stata spinta fuori strada, cadendo in una scarpata. Entrambi i veicolo hanno riportato ingenti danni. I due feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale locale.

Immediato l’intervento dei soccorsi

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, con due ambulanze e l’elisoccorso decollato da Trento. Determinante anche la presenza degli uomini dei Vigili del fuoco di Fornace, Lona Lases e i permanenti di Trento, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area. Al momento non è ancora stata chiarita l’esatta dinamica del sinistro. Le forze dell’ordine stanno eseguendo i dovuti rilievi, per cercare di fare luce sull’incidente e determinare eventuali responsabilità.

Grave incidente a Calliano

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un secondo incidente in provincia di Trento, questa volta a Calliano. Intorno alle 15, una Toyota ed una Citroen C4 sono rimaste coinvolte in un violento frontale. Dai primi accertamenti è emerso che entrambe le vetture viaggiano a velocità sostenuta. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, la più grave è un uomo di 63 anni, ricoverato in condizioni critiche nel reparto Rianimazione dell’ospedale Santa Chiara.