Home > Video > Alcuni pompieri hanno salvato un cane rimasto incastrato nella ringhiera: il ... Alcuni pompieri hanno salvato un cane rimasto incastrato nella ringhiera: il video è commovente

Con grande coraggio, alcuni pompieri sono saliti su una lunga scala per salvare un cane rimasto incastrato nella ringhiera del balcone di casa, sotto lo sguardo preoccupato dei vicini. Non sono sicuramente pochi gli episodi in cui i Vigili del Fuoco, senza tirarsi indietro davanti alle difficoltà, aiutano i nostri amici a quattro zampe che si sono messi nei guai. A voi è mai capitato?