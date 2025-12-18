BrianzAcque: entra nel vivo percorso aggregazione con Bea, parola passa ai Comuni

Roma, 18 dic. - (Adnkronos) - Il percorso di aggregazione tra BrianzAcque e Bea (Brianza Energia) compie passi avanti verso la creazione della futura multiutility pubblica della provincia di Monza e Brianza. A un anno dall’annuncio dell’avvio del percorso di aggregazione, è comple...

Roma, 18 dic. – (Adnkronos) – Il percorso di aggregazione tra BrianzAcque e Bea (Brianza Energia) compie passi avanti verso la creazione della futura multiutility pubblica della provincia di Monza e Brianza. A un anno dall’annuncio dell’avvio del percorso di aggregazione, è completa la fase di analisi preliminare: approfondimenti tecnici e industriali necessari a definire struttura, ambito operativo e sostenibilità dell’operazione.

I dettagli sono stati illustrati dai vertici delle due aziende durante l’incontro di fine anno con i giornalisti oggi a Monza.

Nel corso di quest’anno sono stati svolti approfondimenti riguardanti: inquadramento tecnico e regolatorio, con un’analisi delle competenze, dei modelli gestionali e degli allineamenti normativi necessari; sviluppo industriale, volto a valorizzare sinergie ed economie di scala tra i due ambiti del servizio idrico e dell’igiene ambientale; aspetti giuridici, finalizzati a definire la cornice societaria e amministrativa dell’aggregazione. Al lavoro hanno contribuito studi e società di consulenza: Kpmg, Sza studio legale, Osborne Clarke, studio legale Valaguzza e Utiliteam.

Con la chiusura di questa fase, il percorso entrerà nel vivo con l’inizio del 2026. Atteso, infatti, tra fine gennaio e l’inizio di febbraio un incontro riservato ai primi cittadini e ai segretari comunali per approfondire la proposta di aggregazione che sarà sottoposta agli enti soci. L’iter passerà, quindi, dai consigli comunali dei comuni soci di BrianzAcque e Bea, chiamati a esprimersi con rispettive delibere necessarie alla prosecuzione del progetto.

Una volta acquisiti, gli atti dei comuni torneranno nelle assemblee dei soci delle due società per l’approvazione finale. La conclusione del processo aggregativo è prevista, orientativamente, nella primavera 2026. Il progetto di aggregazione tra le due società risponde a un preciso mandato dell’assemblea dei soci di BrianzAcque del maggio 2024 e dal mandato conferito dall’assemblea dei soci di Bea al Cda al momento del suo insediamento, nel 2022. L’operazione porterà alla creazione di un gruppo industriale, interamente a partecipazione pubblica, di dimensioni significative, caratterizzato da un patrimonio complessivo di circa 279 milioni di euro, oltre 400 dipendenti, una capacità di servizio estesa all’intera filiera idrica e alle attività ambientali e energetiche.

Gli studi svolti nel 2025 hanno confermato la solidità dell’operazione evidenziandone i punti cardine: integrazione verticale del ciclo risorse–ambiente (acqua, rifiuti, energia); estensione del teleriscaldamento e valorizzazione dell’impianto di Desio; ampliamento delle attività energetiche, incluso lo sviluppo di impianti fotovoltaici e prospettive per le comunità energetiche; maggior efficienza industriale e finanziaria grazie a economie di scala e di scopo; pieno controllo pubblico di un asset strategico per il territorio. Il Piano Industriale Combined individua, inoltre, sinergie industriali, organizzative ed energetiche di rilievo, che supporteranno gli investimenti futuri senza ricorrere a nuovo debito e rafforzeranno la solidità patrimoniale del Gruppo.

L’incontro di oggi è stato anche occasione per le società di tracciare un rendiconto delle attività e dei traguardi raggiunti durante il 2025. Per BrianzAcque è stato sottolineato il recente il rilascio della certificazione Uni/PdR 125:2022, lo standard nazionale che valuta l’efficacia delle azioni in materia di equità di genere. Evidenziato anche il recente riconoscimento del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che lo scorso 2 dicembre ha voluto BrianzAcque tra i case study presentati al Maxxi per raccontare l’ultimo miglio del Pnrr. E ancora, il riconoscimento Arera come miglior gestore nazionale per la continuità del servizio per il biennio 2022–2023. È proseguita anche l’attività dell’Osservatorio Meteo-Climatico, l’iniziativa di monitoraggio che fornisce report trimestrali specifici per il territorio della Brianza.

Ricordata anche la terza edizione de 'La sensibile magia dell’acqua, progetto ideato e curato dall’architetto Alessia Galimberti, consigliera del Cda dell’azienda, quest’anno dedicato al mondo femminile. BrianzAcque è stata partner dell’associazione Italia Nostra nelle attività per il 70esimo della propria costituzione. Il 2025 è stato anche l’anno del taglio del nastro del nuovo Parco dell’Acqua di Aiucurzio-Sulbiate, nato per contrastare gli effetti del cambiamento e divenuto luogo di socialità e meta di visita del Fai del vimercatese. Per il sostegno al mondo sportivo, spicca il rinnovo dell’accordo con Vero Volley per la settima stagione consecutiva, e la distribuzione di oltre 78mila litri di acqua pubblica al Gran Premio d’Italia 2025 (+53% rispetto al 2024).

Dalla sinergia tra BrianzAcque e la provincia di Monza e Brianza è nato il progetto 'Scuole plastic free, acqua a km 0', rivolto agli istituti superiori statali. L’obiettivo è installare fino a 110 erogatori nei vari plessi del territorio entro luglio 2026. Brianza Energia Ambiente ha illustrato come, nel 2025, il suo impegno si è esteso su molteplici versanti come l’operazione che ha portato a liberare Meda dai detriti dell’alluvione causata a settembre dal torrente Tarò: sono state eliminate 1600 tonnellate di rifiuti, pari a 12mila metri cubi di materiale, attraverso la movimentazione di oltre dieci container al giorno. O come l’organizzazione di Sguardi Oltre, mini rassegna organizzata in collaborazione con Servizi Comunali Spa di Sarnico e il liceo classico e musicale Bartolomeo Zucchi di Monza, per parlare di rapporti parentali, atteggiamenti di rifiuto, assenze valoriali, percorsi di crescita e confronto. Bea è stata anche quest’anno tra i main sponsor delle due edizioni di Ville aperte in Brianza.

Il gruppo Bea Spa ha ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, secondo lo standard internazionale Uni Iso 37001, che si aggiunge agli altri attestati già conseguiti tra cui Uni En Iso 9001 (gestione della qualità), Uni En Iso 14001 (gestione ambientale), Uni Iso 45001 (salute e sicurezza sul lavoro) e Uni Cei En Iso 50001 (gestione dell’energia). Il rinnovo delle cariche sociali ha visto la conferma del presidente Mario Carlo Novara.

“Quella a cui stiamo lavorando – sottolinea il presidente e Ad di BrianzAcque, Enrico Boerci – è più di un’operazione societaria: è un investimento sul futuro del nostro territorio. Siamo arrivati a un passaggio cruciale di un percorso che abbiamo affrontato con serietà, responsabilità e grande attenzione. Il lavoro di analisi svolto nel 2025 ha confermato che mettere insieme le forze di BrianzAcque e Bea rappresenta una scelta strategica per i Comuni soci, perché consente di rafforzare il presidio pubblico su servizi essenziali e di costruire un modello industriale moderno, sostenibile ed efficiente, capace di rispondere alle sfide legate all’acqua, all’energia e all’ambiente. Entriamo ora nella fase del confronto con i Comuni soci, che avranno modo di approfondire ogni aspetto dell’aggregazione e di valutarne con piena trasparenza le implicazioni. Siamo convinti che, lavorando insieme, potremo dare alla Brianza una multiutility solida, capace di generare valore, di affrontare con lungimiranza le sfide ambientali dei prossimi anni e profondamente radicata nei bisogni della comunità”.

“Siamo pienamente convinti che l’aggregazione sia la scelta vincente per le aziende coinvolte – conferma il presidente di Brianza Energia Ambiente Spa, Mario Carlo Novara – ma, soprattutto, per il territorio. Come partecipate pubbliche radicate sul territorio siamo chiamate a fare sistema per mettere in campo un’economia di scala e una forza in grado di far fronte alle esigenze della Brianza e di costituire una valida alternativa – flessibile, economica, culturale – alla concorrenza dei grandi gruppi conservando i valori di una dimensione territoriale necessaria a comprendere e venire incontro alle esigenze di base dell’utenza, residenziale ma anche, non dimentichiamolo, industriale”.