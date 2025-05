Bullismo, l’ex schermidore Aspromonte: "Lo sport aiuta a reagire e stare meglio"

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Lo sport aiuta i ragazzi a reagire a situazioni di disagio e a stare meglio, ottenendo soddisfazioni impensabili”. Così l’ex schermidore Valerio Aspromonte nel suo intervento alla Maratona Bullismo in cui è stato presentato il primo rapporto dell'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile, al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos a Roma.

“C’era un bambino tempo fa che veniva tutti i giorni nella mia palestra, qui a Roma in Via Casilina, partendo da Latina in treno.

Lui purtroppo aveva all’inizio pessimi risultati perché soffriva la competizione e l’agonismo, anche per una situazione così di disagio a scuola che ha preferito andare ad allenarsi in un’altra città. Lui con il tempo si è dato da fare – prosegue Aspromonte, ex fiorettista – e ha finito la stagione under 14 come secondo nel ranking, perdendo la finale 13-15. Questo è il bello dello sport,il fatto che permetta a ragazzi come lui di poter stare meglio”, dice Aspromonte.