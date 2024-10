C.sinistra: Bonaccini, 'serve alternativa, non basta essere 'contro' questa destra'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – "Il Pil scende verso lo zero nell’ultimo trimestre, la produzione industriale perde oltre 3 punti, dei 29 miliardi di euro di saldo commerciale dei primi 6 mesi del 2024 ben 18,6 miliardi (avete letto bene: più di 2/3 !!!) vengono dalla sola Emilia-Romagna, i prossimi 3 anni prevista per l’Italia la crescita economica più bassa dei paesi di area Ocse. E tra le più basse tra i paesi dell’Unione Europea". Così Stefano Bonaccini sui social.

"Manca qualsiasi tipo di politica industriale e la priorità strategica infrastrutturale è il ponte sullo stretto, che solo a dirlo sembra una barzelletta. Insomma per il governo Meloni va tutto benissimo. Ma le nuvole purtroppo si addensano. Anche per questo, non solo per questo, serve costruire al più presto 'l’alternativa'. Perché essere 'contro' questa destra non basta".