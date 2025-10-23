C.sinistra: Conte, 'alleati con Pd? No, solo se riusciremo a definire programma'**

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamo continuare a essere scomodi. Essere scomodi significa, quando mi hanno chiesto, allora siete alleati, recentemente alla Festa del Fatto Quotidiano mi hanno chiesto, siete alleati col Pd? Ho detto no che non siamo alleati. Non siamo alleati perché me ...

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – "Dobbiamo continuare a essere scomodi. Essere scomodi significa, quando mi hanno chiesto, allora siete alleati, recentemente alla Festa del Fatto Quotidiano mi hanno chiesto, siete alleati col Pd? Ho detto no che non siamo alleati. Non siamo alleati perché me l'ha detto Nova, me l'avete detto voi.

Noi saremo alleati se e quando, rispetto a una prospettiva nazionale, riusciremo a definire un programma di forte impronta progressista dove si chiarisca quali sono le politiche sull'immigrazione, sulla sicurezza, la politica estera, quali sono le misure di giustizia sociale e allora se si definirà quel programma e verrà sottoscritto, allora potremo dire che siamo in coalizione, ma non prima". Lo dice Giuseppe Conte in una diretta social.

"Perché noi abbiamo un percorso da fare, progressisti indipendenti, e dobbiamo essere sempre e lo saremo sempre, prima e dopo, scomodi, sempre dalla parte giusta. Abbiamo un percorso ancora da fare, dobbiamo adesso continuare a mostrare questa compattezza, a mostrare questa forte identità, a esprimere questa nostra capacità che adesso ci viene addirittura anche riconosciuta, perché è chiaro che se hai progetti, programmi, obiettivi strategici ben definiti, è chiaro che puoi entrare in alleanza solo a quelle condizioni e quindi è chiaro che incidi e in qualche modo hai un potere negoziale che è fortissimo".

"Che futuro ci aspetta? Beh, innanzitutto per continuare ad essere scomodi dobbiamo continuare a tirare fuori i temi e i progetti".