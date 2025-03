C.sinistra: Guerini, 'problema se Conte attacca primo partito alleanza'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – Come Pd abbiamo una storia e una forza in grado di arrivare a una sintesi. La coalizione è sempre un’alleanza tra soggetti diversi, però ci deve essere un terreno comune di condivisione, pur portando avanti ciascuno gli interessi anche elettorali del proprio partito, ma dentro un quadro di solidarietà e di realtà reciproca”. Quindi se il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, "si immagina di stare in un’alleanza e di avere come primo atteggiamento quello di giocare contro il partito più importante dell’alleanza, io credo che questo sia un elemento molto problematico. Il tema non è giocare sulle presunte difficoltà di un tuo alleato, ma lavorare per costruire una coalizione, un’alleanza credibile che per me è un’alleanza di centrosinistra. Contro la destra c’è il centrosinistra, non ci sono campi larghi, stretti, obliqui o verticali". Lo dice Lorenzo Guerini, deputato Pd e presidente del Copasir, intervistato da 'Il Foglio'.