C.sinistra: lungo colloquio alla Camera tra Schlein, Fratoianni e Bonelli

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – Lungo colloquio alla Camera tra Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. La segretaria del Pd e i leader di Avs si sono fermati a parlare in Transatlantico e, a quanto viene riferito, tra i temi del colloquio c'è stata la vicenda di Almasry, il libico accusato di crimini di guerra e ricercato dalla Corte penale internazionale, arrestato a Torino e rilasciato ieri. Un punto anche sulla Consulta: domani il Parlamento tornerà a riunirsi per l'elezione di 4 giudici ma al momento non sarebbe in vista un superamento dello stallo nè arrivate proposte da parte della maggioranza.