C.sinistra: Manfredi, 'Schlein candidata premier? E' soluzione naturale'**

Montepulciano, 29 nov. (Adnkronos) – "Schlein candidata premier? E' la soluzione naturale". Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell'Anci, risponde ai cronisti a Montepulciano dove è ospite della kermesse 'Costruire l'alternativa'. "Il tema non è la leadership – aggiunge- ma la proposta politica".