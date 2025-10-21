C.sinistra: Onorato, 'la nostra rete non toglie voti al Pd ma allarga il consenso'

Roma, 21 ott (Adnkronos) - Assessore Alessandro Onorato, ha definito il suo nuovo progetto con le parole riformista, popolare e civico. Non c’è l’eventualità che peschi i voti nel Pd e quindi non si allargherà il campo? "Centinaia di amministratori civici non so...

Roma, 21 ott (Adnkronos) – Assessore Alessandro Onorato, ha definito il suo nuovo progetto con le parole riformista, popolare e civico. Non c’è l’eventualità che peschi i voti nel Pd e quindi non si allargherà il campo? "Centinaia di amministratori civici non sono iscritti a nessun partito e sono un patrimonio per il centrosinistra. Grazie al loro coinvolgimento possiamo riavvicinare tanti cittadini.

Vogliamo mettere in rete le numerose esperienze civiche che oggi governano bene tantissime città in Italia ma anche chi anima l’associazionismo nel nostro Paese", risponde Onorato a Repubblica.

"Casa riformista, la rete civica, le tante esperienze che si stanno manifestando in varie forme diverse e autonome sono lo stesso terreno da arare, insieme e senza protagonismi", prosegue l'assessore della Capitale che poi dice ancora: "Dopo mesi d’incontri in giro per il Paese, diamo il via a questa rete di amministratori. Vogliamo aggiornare la foto del campo largo. Arricchirla. Chiunque, sul nostro sito, potrà aprire un comitato nella propria città, nel proprio municipio. Non solo sindaci, consiglieri regionali e comunali, ma anche associazioni, movimenti, persone comuni".