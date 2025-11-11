C.sinistra: Ruffini, 'campo largo è il de profundis, il leader si trova strada facendo'

Roma, 11 nov (Adnkronos) - "Il campo largo è il De profundis del centrosinistra e del Pd, perché ha una vocazione minoritaria. L’ispirazione dell’Ulivo non era questa". Lo dice a 'Libero' Ernesto Maria Ruffini, spiegando ancora: "Al di fuori di ques...

Roma, 11 nov (Adnkronos) – "Il campo largo è il De profundis del centrosinistra e del Pd, perché ha una vocazione minoritaria. L’ispirazione dell’Ulivo non era questa". Lo dice a 'Libero' Ernesto Maria Ruffini, spiegando ancora: "Al di fuori di questo campo ce n’è uno di pari dimensioni. Io lo chiamo 'campo aperto'. È quello di chi non va a votare: un campo che il centrosinistra attuale non intercetta.

Il fatto che con il campo largo si sia raggiunto il 55% di astensionismo è fallimentare".

L'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate dice: "Anche ai tempi dell’Ulivo si cominciò dai comitati, dal confronto tra cittadini. Il leader si trova strada facendo". Matteo Renzi, Alessandro Onorato, alcuni sindaci stanno cercando di costruire un soggetto di centro alleato del Pd. La convince? "No. La sinistra non può delegare a un soggetto esterno il compito di fare il centro, di rappresentare il riformismo. Se la bandiera del centrosinistra viene affidata ad altri, è la fine".

Elly Schlein è adatta a fare il candidato premier di tutto il centrosinistra? "Il problema non è un candidato, ma un programma credibile. Nel 2022 il centrosinistra non ha perso perché non aveva un candidato credibile, ma perché non aveva un programma credibile e Prodi». In caso di primarie di coalizione, lei si candida? "Non escludo niente, ma è presto. Il punto è il campo di gioco. Non si tratta di rimescolare lo stesso mazzo, ma di aggiungerne un nuovo".