Roma, 23 set. (Adnkronos) – "Questa alternativa che abbiamo messo in piedi alle regionali, sarà quella che vincerà alle prossime elezioni politiche". Così Elly Schlein alla Direzione del Pd.
**C.sinistra: Schlein, 'coalizione in campo per regionali vincerà prossime politiche'**
