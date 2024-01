C.Sinistra: Schlein, 'Conte? Per litigare bisogna essere in due, risponderà a suoi elettori'

C.Sinistra: Schlein, 'Conte? Per litigare bisogna essere in due, rispond...

C.Sinistra: Schlein, 'Conte? Per litigare bisogna essere in due, rispond...

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Troppo spesso leggo di litigi tra M5S e Pd ma per litigare bisogna essere in due. Da quando sono stata eletta segretaria del Pd non mi avete sentita una volta lanciare una polemica strumentale verso un'altra forza di opposizione". Così Elly Schlein ...