C.Sinistra: Schlein, 'temi comuni a bizzeffe, dare idea no alternativa è favore a Meloni'**

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – "Credo che dare l'idea che non ci possa essere un'alternativa è un grandissimo favore a Giorgia Meloni. Io continuerò a lavorare ogni giorno per esaltare le questioni su cui sono certa che potremo lavorare assieme alle altre opposizioni: sanità pubblica, difesa della scuola pubblica, diritto alla casa, clima… ce ne sono a bizzeffe. Non si fa politica guardando nello specchietto retrovisore". Così Elly Schlein ai cronisti alla Camera. "Certo che abbiamo le nostre differenze, ma la situazione ci richiede anche la responsabilità di provare a ragionare anche sulle battaglie in comune, davanti a un governo che sta smantellando la sanità pubblica".