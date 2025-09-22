C.sinistra: Schlein, 'uniti non contro avversari ma sulle cose da fare'**

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Grazie Pasquale e insieme a te voglio ringraziare tutte le candidate e i candidati al Consiglio regionale del Partito Democratico ma voglio ringraziare anche quelli di tutte le altre liste che supportano Pasquale perché abbiamo costruito un'alleanza prog...

Roma, 22 set. (Adnkronos) – "Grazie Pasquale e insieme a te voglio ringraziare tutte le candidate e i candidati al Consiglio regionale del Partito Democratico ma voglio ringraziare anche quelli di tutte le altre liste che supportano Pasquale perché abbiamo costruito un'alleanza progressista che è la stessa in tutte le regioni che vanno al voto perché uniti noi possiamo battere la destra e mandare a casa anche il governo regionale di Occhiuto".

Così Elly Schlein con Pasquale Tridico a Lamezia Terme per le regionali in Calabria.

"Siamo uniti non perchè ce lo chieda il medico, ma perché ce lo chiede la nostra gente" che vuole "ricominciare a sperare. Non siamo una coalizione che si riunisce contro gli avversari. Si riunisce sulle cose che siamo d'accordo di fare insieme. Quali? Alcune priorità. La prima, la più ovvia, quella che ci consegnate tutti i giorni dal nord a sud della Calabria ed è la difesa della sanità pubblica universalistica tra i tagli e dalla privatizzazione strisciante e vergognosa che porta avanti questa destra".