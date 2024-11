Caduta dei capelli: come prevenirla in inverno

La caduta dei capelli in inverno è fisiologica per molte persone. Vediamo come combatterla.

La caduta dei capelli in inverno è una condizione che riguarda proprio tutti, indistintamente. Tuttavia, alcuni soggetti sono più suscettibili di altri, soprattutto quando si presentano alcuni fattori predisponenti. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause più comuni di caduta dei capelli in inverno e come prevenirla.

L’inverno è una stagione che, al pari di ogni altra, porta con sé sia aspetti positivi che negativi. Di positivo, c’è, sicuramente, la possibilità di restare in casa, magari davanti al camino acceso, a leggere un bel libro e sorseggiare una tazza di cioccolato caldo, dall’altro, per alcune persone, c’è anche la caduta dei capelli.

Perdere i capelli durante l’inverno è fisiologico per quasi tutte le persone, ma, come succede la maggior parte delle volte, alcune persone possono essere più vulnerabili di altre a causa di alcuni fattori predisponenti. Quelli che riportiamo di seguito sono i più comuni:

Genetica , perché, se nella propria famiglia vi sono casi di caduta dei capelli, è molto probabile che questa condizione possa riguardare anche un altro famigliare, tutto l’anno e, ovviamente, anche durante l’inverno;

, perché, se nella propria famiglia vi sono casi di caduta dei capelli, è molto probabile che questa condizione possa riguardare anche un altro famigliare, tutto l’anno e, ovviamente, anche durante l’inverno; Cuoio capelluto secco , perché la mancanza di umidità dell’aria durante l’inverno può rendere i capelli più secchi e, di conseguenza, più fragili e soggetti alla caduta;

, perché la mancanza di umidità dell’aria durante l’inverno può rendere i capelli più secchi e, di conseguenza, più fragili e soggetti alla caduta; Cattiva alimentazione , dato che la mancanza di nutrienti essenziali nella dieta può aumentare il rischio di caduta dei capelli soprattutto durante l’inverno;

, dato che la mancanza di nutrienti essenziali nella dieta può aumentare il rischio di caduta dei capelli soprattutto durante l’inverno; Stress, perché quello che deriva dalle festività, associato al clima non particolarmente bello, tipico della stagione invernale, può influenzare, negativamente, la salute dei capelli.

Caduta dei capelli: consigli per l’inverno

Il modo migliore per prevenire la caduta dei capelli durante l’inverno è, prima di tutto, quello di evitare i lavaggi troppo frequenti. L’ideale è lavare i capelli almeno ogni tre giorni onde evitare di seccarli troppo e privarli dei loro oli naturali.

Curate la vostra alimentazione, soprattutto se siete consapevoli di avere delle carenze. I capelli appariranno e saranno più sani e curati se dalla vostra alimentazione assorbirete, il più possibile, vitamine e sali minerali, presenti, soprattutto nella frutta e nella verdura.

Fate attenzione alle tipologie di prodotti che utilizzate per la cura dei capelli. Shampoo, balsamo e maschere per capelli devono essere specifiche per il vostro tipo di capelli. Noi tutti abbiamo, infatti, capelli diversi, con problematiche diverse, che richiedono strategie di intervento mirate e specifiche.

Caduta dei capelli: i migliori rimedi su Amazon

Nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto, in una lista breve, alcune delle soluzioni migliori che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta, sulle quali fare affidamento regolarmente, per fermare la caduta dei capelli o, in ogni caso, limitarla.

Olio di Batana Puro – Olio Naturale per la Crescita e Riparazione dei Capelli, Anticaduta, Rinforza, Nutre e Idrata i Capelli danneggiati

L’olio di batana stimola la crescita dei capelli, riduce la caduta e rinforza i follicoli, ripara e rigenera i capelli danneggiati e restituisce loro vitalità e lucentezza. Il prodotto è naturale al 100% e, se applicato regolarmente sui capelli, si preoccupa anche di nutrire e idratare i capelli, dalle radici alle punte, migliorandone forza e consistenza.

Olio Di rosmarino Per Capelli, 60ml Olio Essenziale Rosmarino Capelli Nutre Il Cuoio Capelluto, Biologico Stimola La Crescita Dei Capelli

L’olio essenziale di rosmarino si applica sui capelli quotidianamente e prima di ogni lavaggio con uno shampoo adatto al vostro tipo di capelli. Il massaggio che si esercita stimola il follicolo pilifero, nutre e idrata il cuoio capelluto e provvede alla ricrescita dei capelli per una chioma consistente e voluminosa.

Keramine H Fiala Anticaduta per Capelli, 12 x 6ml

Queste fiale a base di kapilarine agiscono direttamente sui fattori principali che causa la caduta dei capelli, migliorano la microcircolazione del cuoio capelluto, favoriscono il naturale ciclo vitale dei capelli, svolgono funzione lenitiva e regolano la secrezione sebacea, contribuendo così a stimolare la crescita fisiologica dei capelli e a renderli forti e vigorosi.