Capelli ricci: i consigli per prendersene cura nel modo giusto

I capelli ricci richiedono molta cura e attenzione. Vediamo insieme come fare e su quali prodotti fare affidamento.

I capelli ricci sono belli da vedere, ma richiedono tempo e pazienza per essere sempre curati e ben definiti. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come avere risultati efficaci, in pochissimo tempo.

Capelli ricci

Rispetto ai capelli lisci, i capelli ricci necessitano di cure e attenzioni particolari perché avere quella chioma bella e folta e quei ricci ben definiti ad effetto molla, non è semplice come si potrebbe immaginare, anche perché i danni ai quali i capelli ricci sono esposti sono numerosi e possono dipendere sia da fattori esterni e sia da incapacità, da parte della persona, di prendersene cura nel modo giusto.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come avere capelli ricci sempre belli e definiti, curati e voluminosi, attraverso tecniche di styling e di asciugatura specifiche, e con l’utilizzo di prodotti naturali, progettati e realizzati per prendersi cura e preservare la salute dei capelli ricci.

Capelli ricci: cosa fare e cosa non fare

Sicuramente, chi ha i capelli ricci, come prima cosa dovrebbe evitare i lavaggi frequenti. Tendenzialmente, infatti, i capelli ricci appaiono più sporchi rispetto a quelli lisci, a causa dei tanti prodotti che si usano per il loro styling, ma lavarli ogni due giorni non risolverà il problema e, anzi, a lungo andare, vi è il rischio di aggravare il loro stato.

E’ ideale lavare i capelli ricci una sola volta alla settimana, anche se, in base al tipo di capello, può essere necessario lavarli almeno due volta alla settimana. Che sia un caso o che sia l’altro, il nostro consiglio è quello di evitare di l’utilizzo di uno shampoo o di un balsamo troppo aggressivi. Meglio puntare su prodotti naturali e biologici, che non appesantiscono e non stressano i capelli.

Utilizzare una maschera per capelli ricci ad ogni lavaggio o, almeno, una volta alla settimana. I capelli ricci tendono ad essere sempre secchi, crespi e disidratati. Una maschera che li idrata e li nutre in profondità sarà utile per mantenerli sempre morbidi e curati.

E’ buona norma tagliare le punte dei capelli ricci almeno una volta al mese, oppure, ogni mese e mezzo, per eliminare le doppie punte ed assicurarsi di avere sempre ricci belli, curati e definiti.

In estate, preferite un’asciugatura al naturale, mentre, in inverno, abbiate cura di utilizzare un termoprotettore e, in ogni caso, il phon a temperature bassissime.

Capelli ricci: le soluzioni migliori su Amazon

I capelli ricci richiedono tante cure e attenzioni, ma il risultato finale vi farà capire che ne sarà valsa la pena. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i prodotti migliori per capelli ricci, che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

ELVIVE LINEA RICCI SUBLIMI : SHAMPOO 250 ML+ BALSAMO 200 ML + MASCHERA 300 ML + CREMA RICCI 200 ML + FASCIA PER CAPELLI

Un kit completo per la routine totale dei capelli ricci. Si consiglia di procedere con il lavaggio dei capelli con lo shampoo, applicare poi la crema e lasciar agire per qualche minuto, risciacquare e applicare poi il balsamo, che dovrà agire per un altro paio di minuti. Dopo aver sciacquato i capelli, procedere allo styling e, quindi, all’asciugatura.

Pantene Pro-V Miracles Ricci Perfetti Set Regalo Per Capelli : 1x Shampoo 250ml, 1x Balsamo Siero 200ml, 1x Maschera 300ml, Trasforma Ricci Ribelli In Ricci Luminosi Ed Elastici

Per domare i ricci ribelli, per idratarli e nutrirli e per avere ricci morbidi, definiti e ad effetto molla, si consiglia l’utilizzo di quest’altro kit. Anche in questo caso, procedere dapprima con il lavaggio dei capelli, applicare poi la maschera e, infine, anche il balsamo. Procedere con lo styling e, quindi, con l’asciugatura dei capelli.

Pantene Pro-V Spuma Ricci Perfetti, Nutriente E Termoprotettiva, Con Olio Di Cocco, Ricci Definiti E Lucenti Per Tutto Il Giorno, Maxi Formato Da 3 x 200ml

Infine, non si possono avere ricci morbidi, definiti e ad effetto molla senza applicare anche una schiuma subito dopo il lavaggio dei capelli. Vi proponiamo un set da tre schiume da 200 ml, maxi formato, per domare i vostri capelli ricci e averli sempre definiti e lucenti, anche giorni dopo il lavaggio.

