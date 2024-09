Maschera per capelli: come scegliere la più adatta

La maschera per capelli serve a nutrire e idratare i capelli eccessivamente secchi, spenti e danneggiati. Vediamo come funziona.

La maschera per capelli è essenziale per nutrire ed idratare i capelli, ha gli stessi benefici di un balsamo, ma è molto più intensa e potente. Al contrario di un balsamo comune, inoltre, le maschere per capelli mirano a risolvere i problemi specifici dei capelli. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come scegliere quelle più adatta e quando utilizzarla.

Maschera per capelli

E’ vero che esistono tipologie diverse di maschera per capelli, ma quasi tutte sono formulate con olio, burro e altri ingredienti che servono ad offrire ai capelli nutrizione e idratazione, molto più di quanto non farebbe un balsamo o uno shampoo comune, con benefici al di sopra delle aspettative a partire già dal primo utilizzo.

I nostri capelli sono esposti, quotidianamente, ad un forte stress a causa dello styling, di nuove acconciature, dell’utilizzo di prodotti per la cura dei capelli aggressivi, dei lavaggi frequenti e per molto altro ancora. A lungo andare, tutte queste situazioni possono creare, nei capelli dei danni meccanici che, spesso e volentieri, sono responsabili anche di rottura e caduta.

Applicare regolarmente una maschera per capelli almeno una volta alla settimana, dunque, è fondamentale per proteggere i capelli, nutrirli, idratarli e curarli. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come scegliere la migliore.

Maschera per capelli: come applicarle

Generalmente, è bene applicare sui capelli una maschera almeno una volta alla settimana. Tuttavia, se i vostri capelli sono eccessivamente danneggiati, crespi o secchi è preferibile applicare una maschera per capelli almeno un paio di volte alla settimana.

La maschera per capelli si applica in modo autonomo e i passaggi da seguire sono veramente semplici. Come prima cosa, vi consigliamo di lavare i capelli con uno shampoo adatto alla vostra tipologia di capello, preferibilmente non aggressivo. Dopo aver lavato via tutta la schiuma, si consiglia di applicare la maschera per capelli, avendo cura di distribuirla su tutte le lunghezze. Il tempo di posa è variabile e molto dipende da cosa consiglia l’azienda produttrice, ma in genere, una maschera per capelli si dovrebbe tenere su per non più di un quarto d’ora. Dopo aver sciacquato bene, si consiglia di acconciare i capelli e procedere con l’asciugatura.

Esistono tipologie diverse di maschere per capelli, alcune progettate con il fine di risolvere un problema specifico dei capelli. Indipendentemente dalla maschera scelta, dopo poche applicazioni, i vostri capelli saranno più morbidi, nutriti e sani.

Maschera per capelli: le migliori su Amazon

Nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto, in una lista breve, alcune delle migliori maschere per capelli disponibili su Amazon, alla migliore offerta, ciascuna selezionata allo scopo di risolvere un problema specifico.

L’Oréal Paris Elvive Maschera Hydra Hyaluronic, 72H Idratazione Profonda, con Acido Ialuronico, 300 ml

Per capelli morbidi, idratati e pieni di vita, questa maschera per capelli è perfetta. Adatta soprattutto per la cura e il recupero dei capelli secchi e danneggiati, questa è una maschera con acido ialuronico, un noto attivo idratante e apprezzato per la sua capacità di rimpolpare i capelli e mantenerli idratati fino ad un massimo di 72 ore. Se abbinata allo shampoo, il balsamo e il siero, questa maschera darà risultati ancora più visibili e duraturi.

L’Oréal Professionnel Paris | Maschera Ristrutturante per Tutti i tipi di Capelli Danneggiati, Rischio di Rottura Ridotto, Colore Protetto, Chioma Lucente&Setosa, Senza Solfati, Metal Detox

Questa maschera, se applicata regolarmente, riduce il rischio di rottura dei capelli, li purifica dai residui di metallo per un colore ed un riflesso estremamente brillanti e li nutre in profondità per un aspetto più sano. Adatta per capelli danneggiati, schiariti e colorati, si consiglia di applicare la maschera dopo il lavaggio dei capelli, lasciare agire qualche minuto e risciacquare.

Alama Repair Mask Ristrutturante Capelli Danneggiati Con Keratina 500ml

Una maschera ristrutturante priva di solfati, parabeni e coloranti, a base di cheratina, per un effetto ristrutturante e protettivo, se applicata regolarmente, questa maschera aiuterà i capelli a restare morbidi, idratati e nutriti. Si consiglia di applicare la maschera dopo lo shampoo, lasciare agire qualche minuto e risciacquare.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.