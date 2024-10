Capelli grassi: come scegliere lo shampoo più adatto

I capelli grassi sono una condizione comune che può dipendere da una serie di fattori molto diversi tra di loro. La maggior parte delle volte, questi fattori possono essere tenuti a bada, semplicemente, con l’utilizzo di uno shampoo adatto.

Capelli grassi

I capelli producono naturalmente una determinata quantità di sebo o olio al fine di idratare il cuoio capelluto e proteggere se stessi. La quantità di olio prodotta varia in base alla tipologia del capello, lo stile di vita, la frequenza dei lavaggi, i prodotti che si utilizzano per la cura dei capelli e per lo styling, le fluttuazioni ormonali, la dieta e molto altro ancora. In alcune persone, l’olio prodotto regolarmente tende ad accumularsi sui capelli, con particolare riferimento alla radice, dando ai capelli quell’aspetto un po’ lucido, quasi sporco.

Lavare regolarmente i capelli, magari facendo anche attenzione ai prodotti che si utilizzano e allo styling per poi ritrovarsi, il giorno successivo, con dei capelli poco curati e sporchi può essere veramente frustrante. Fortunatamente, però, non tutto è perduto e, con le dovute accortezze, recuperare i capelli grassi si rivelerà essere semplice e anche divertente.

Capelli grassi: cause

Come si accennava nel paragrafo precedente, i capelli grassi sono la conseguenza di fattori diversi che, in alcune persone, possono anche presentarsi insieme ed influenzarsi reciprocamente.

La produzione di olio è parte integrante di un processo naturale espletato dai capelli sia per proteggersi che per nutrire e idratare il cuoio capelluto. Sfortunatamente, in alcune persone, l’olio prodotto naturalmente tende a mescolarsi con il sudore e la sporcizia, una condizione inevitabile, alla quale si può rimediare con lavaggi regolari e l’utilizzo di prodotti specifici. Attenzione a non trasformare il lavaggio regolare dei capelli in un lavaggio frequente perché anche i lavaggi eccessivi possono essere causa di capelli grassi.

I capelli grassi possono peggiorare nell’aspetto se, ad esempio, si suda molto, come quando si va in palestra, oppure, c’è troppa umidità, oppure, ancora, in caso di calore eccessivo. Lo sbaglio che si commette in tutti questi casi è di lavarsi i capelli una volta di più. I capelli, invece, vanno lavati regolarmente, ma non tutti i giorni, anche in questo caso, proprio per non favorire l’accumulo di grasso.

Rispetto ai capelli ricci, i capelli lisci sono più soggetti ad apparire unti e sporchi. Questo succede perché il fusto del capello non ha alcuna onda o consistenza e il grasso prodotto scivola lungo tutto il fusto e si accumula sulla testa.

Capelli grassi: il miglior shampoo su Amazon

I capelli grassi sono determinati, dunque, da cause diverse. Tuttavia, l’utilizzo di uno shampoo adatto a contrastare la produzione eccessiva di sebo, da parte del capello, può porre fine a questo disagio. Nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto in una lista breve, su Amazon, alcuni degli shampoo migliori per trattare i capelli grassi.

È Pura – Shampoo Purify Care – Trattamento per Capelli Grassi e con Eccesso di Sebo – Con Argilla e Lichene – 500 ml

Realizzato con ingredienti naturali e privo di qualsiasi additivo di origine chimica, questo è uno shampoo a base di argilla e lichene, studiato e sviluppato per il trattamento dei capelli grassi e con eccesso di sebo. Già dalle prime applicazioni, i capelli acquisteranno nuova freschezza e vitalità, rivelando la loro naturale bellezza.

Head & Shoulders Shampoo Antiforfora Apple Fresh, Per Capelli Grassi E Cute, Clinicamente Provato, Dermatologicamente Testato

Ideale per l’uso quotidiano e adatto sia agli uomini che alle donne, questo shampoo, che è privo di additivi di origine chimica, garantisce pulizia profonda e protezione duratura contro la forfora. Specificatamente formulato per capelli e cute grassa, se utilizzato regolarmente, questo shampoo restituirà ai vostri capelli la loro bellezza naturale, lavaggio dopo lavaggio.

Redken | Shampoo, Con Menta Piperita per Capelli Grassi e Cuoio Capelluto Irritato, Deterge e Rinfresca le Radici Senza Appesantire, Amino Mint

Ideale per i lavaggi quotidiani, questo è uno shampoo professionale a base di menta, formulato per detergere e purificare i capelli grassi, eliminare i residui e riequilibrare i capelli senza appesantirli, apportando l’idratazione necessaria per una chioma fresca, leggera e purificata.