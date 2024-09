Filler per capelli: che cos’è e come funziona

Il filler per capelli è un trattamento che si esegue in modo autonomo per fermare la caduta o il diradamento dei capelli. Vediamo i benefici.

Il filler per capelli è un trattamento innovativo grazie al quale fermare la caduta o il diradamento dei capelli, un fenomeno molto comune, tanto negli uomini quanto nelle donne, che può dipendere dallo stress, le fluttuazioni ormonali, l’effetto collaterale di un farmaco, l’età che avanza e molto altro ancora. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona e quali sono i benefici di questo trattamento.

Filler per capelli

Quando si parla di cura dei capelli, spesso e volentieri, ci si riferisce a trattamenti intensivi e costosi, ai quali è molto difficile avere accesso. Sfortunatamente, la caduta dei capelli è un evento molto comune e la sua gestione non può essere riservata, esclusivamente, ad una categoria molto limitata di persone.

La caduta dei capelli, un fenomeno che, spesso, è preceduto da assottigliamento e diradamento, può dipendere da una serie di ragioni diverse, che possono essere l’invecchiamento, le fluttuazioni ormonali, gli effetti collaterali di alcuni farmaci che si assumono per la cura o il trattamento di alcune patologie, ma anche l’inquinamento, l’esposizione prolungata ai raggi UV, i lavaggi eccessivi, l’utilizzo di prodotti aggressivi per la cura dei capelli, l’utilizzo di piastre e molto altro ancora.

Filler per capelli: benefici

Il diradamento, l’assottigliamento ed, infine, la caduta dei capelli si possono fermare o limitare con l’applicazione di filler per capelli, prodotti specifici, a base di ingredienti selezionati, che si preoccupano di riparare, nutrire e idratare la struttura dei capelli. Vi sono filler per capelli che si possono applicare prima dello shampoo, filler per capelli che si possono applicare dopo lo shampoo e che non prevedono alcun risciacquo e filler per capelli che si possono applicare sia prima che dopo lo shampoo.

Indipendentemente dalla formula alla base, l’utilizzo di un filler per capelli si preoccuperà di:

Rivitalizzare i follicoli piliferi

Stimolare la circolazione sanguigna , affinché la radice dei capelli riceva un nutrimento adeguato attraverso la formazione di nuovi vasi sanguigni

Fermare la caduta dei capelli

Svolgere effetto antiossidante, dato che stress ossidativo o radicali liberi, soprattutto durante le fluttuazioni ormonali, indeboliscono la radice del capello

Filler per capelli: i rimedi migliori su Amazon

Il filler per capelli è un trattamento non invasivo, che può essere applicato comodamente anche da casa e in maniera del tutto autonoma. Nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto, in una lista breve, alcuni dei trattamenti migliori che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

FANOLA Botugen Ricostruzione Botolife Filler Per Capelli – 150 Ml

Comodo e facile da utilizzare, questo filler per capelli penetra a fondo all’interno della struttura del capello rinforzandolo e rimpolpandolo immediatamente. Si consiglia di applicare dopo lo shampoo, sui capelli bagnati, tamponati e non pettinati, su ogni ciocca, massaggiando delicatamente. Lasciare agire qualche minuti sotto una fonte di calore o una cuffia. Non risciacquare.

Garnier Filler, cura intensiva per riparare i capelli, per capelli trasformati e resistenti, con olio di marula e pro-cheratina, Fructis estintore Deep Repair, 150 ml

Un filler per capelli studiato per riparare e rinforzare la fibra capillare e migliorarne la resistenza naturale, per capelli visibilmente recuperati e più morbidi. Si consiglia di applicare sia prima che dopo lo shampoo, lasciando agire per qualche minuto per poi risciacquare. Formula vegana e dermatologicamente testata.

Collistar Attivi Puri Hair, Filler Phyto-Cheratina, Pre-Shampoo Ristrutturante Intensivo, per Capelli Danneggiati e Sfibrati, 100 ml

Questo filler per caplelli, altamente concentrato, si applica prima dello shampoo. Il suo obiettivo è quello di prevenire i danni futuri, riparare la fibra capillare in profondità e ripristinare la struttura proteica. Ad azione lenitiva e nutriente, questo filler per capelli è adatto anche per la cute sensibile.