Il caffè in Italia è culto, quasi un rito e trovare un nostro concittadino che non lo ami non è facile, ma questa bevanda è molto apprezzata anche in tante altre parti del mondo. Negli Usa, per esempio, amano il caffè lungo, un sacrilegio per noi italiani, ma un qualcosa a cui gli americani difficilmente possono rinunciare.

Lo studio sul caffè: come renderlo ancora più buono

E proprio per soddisfare il palato di tanti appassionati, si è cercato in diversi modi di rendere il caffè ancora più buono di quanto già non sia se trattato ‘tradizionalmente’. Aggiungere un po’ di zucchero o di latte aiuta a stemperare l’amaro, si sa, ma un nuovo studio ha svelato un trucco interessante che riguarda l’acqua. La ricerca è stata condotta da alcuni studiosi dell’Università dell’Oragon e spiega che, secondo quanto si è appreso, aggiungere un piccola quantità d’acqua ai chicchi di caffè prima di macinarli renderebbe il classico espresso ancora più gustoso.

Lo studio sul caffè: la ricerca

La ricerca pubblicata sulla rivista ‘Matter’ spiega che inumidire i chicchi di caffè prima di macinarli è un modo semplice per ridurre la quantità di elettricità statica che si crea durante il processo di macinatura. Meno elettricità statica, minore sarà la probabilità che alcune preziose particelle di caffè rimangano attaccate al macinino. È tutta una questione di fisica, dunque. Bagnare leggermente i chicci permette di avere una bevanda dal gusto ancora più intenso.