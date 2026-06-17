Calcio: Argentina-Algeria 3-0, tripletta di Messi e aggancio a Klose come miglior marcatore a Mondiali

Calcio: Argentina-Algeria 3-0, tripletta di Messi e aggancio a Klose come mig...

Calcio: Argentina-Algeria 3-0, tripletta di Messi e aggancio a Klose come mig...

(Adnkronos) - Vince l'Argentina all'esordio nei Mondiali 2026. La Nazionale albiceleste ha battuto l'Algeria 3-0 nella prima giornata del girone J della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. A decidere la partita la tripletta di Lionel Messi, a segno al 17', 60' e 76'. Con que...