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Mondiali 2026, il programma: calendario, gironi e dove vederli in tv

Mondiali 2026, il programma: calendario, gironi e dove vederli in tv

(Adnkronos) - Continuano i Mondiali 2026. La rassegna iridata, che si gioca in Messico, Stati Uniti e Canada, si è aperta ufficialmente con le prime partite della fase a gironi. Altra giornata di partite oggi, mercoledì 17 giugno, con l'atteso esordio dell'Inghilterra e del Portogallo di Cristian...

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(Adnkronos) – Continuano i Mondiali 2026. La rassegna iridata, che si gioca in Messico, Stati Uniti e Canada, si è aperta ufficialmente con le prime partite della fase a gironi. Altra giornata di partite oggi, mercoledì 17 giugno, con l’atteso esordio dell’Inghilterra e del Portogallo di Cristiano Ronaldo. Ecco il programma di tutte le partite dei Mondiali, i gironi e dove vederle in tv e streaming su Dazn e in chiaro sui canali Rai. 

 

Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Cechia 

Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera 

Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti 

Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia 

Gruppo E: Germania, Curacao, Costa d’Avorio, Ecuador 

Gruppo F: Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia 

Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda 

Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay 

Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia 

Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania 

Gruppo K: Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia 

Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama. 

 

Ecco il calendario della fase a gironi dei Mondiali 2026: 

17 GIUGNO 

Ore 19:00 – Portogallo-RD Congo (Gruppo K) – Dazn 

Ore 22:00 – Inghilterra-Croazia (Gruppo L) – Rai e Dazn 

18 GIUGNO 

Ore 1:00 – Ghana-Panama (Gruppo L) – Dazn 

Ore 4:00 – Uzbekistan-Colombia (Gruppo K) – Dazn 

Ore 18:00 – Repubblica Ceca-Sudafrica (Gruppo A) – Dazn 

Ore 21:00 – Svizzera-Bosnia (Gruppo B) – Rai e Dazn 

19 GIUGNO 

Ore 24:00 – Canada-Qatar (Gruppo B) – Dazn 

Ore 3:00 – Messico-Corea del Sud (Gruppo A) – Dazn 

Ore 21:00 – Usa-Australia (Gruppo D) – Rai e Dazn 

20 GIUGNO 

Ore 24:00 – Scozia-Marocco (Gruppo C) – Dazn 

Ore 2:30 – Brasile-Haiti (Gruppo C) – Dazn 

Ore 5:00 – Turchia-Paraguay (Gruppo D) – Dazn 

Ore 19:00 – Olanda-Svezia (Gruppo F) – Dazn 

Ore 22:00 – Germania-Costa d’Avorio (Gruppo E) – Rai e Dazn 

21 GIUGNO 

Ore 2:00 – Ecuador-Curacao (Gruppo E) – Dazn 

Ore 6:00 – Tunisia-Giappone (Gruppo F) – Dazn 

Ore 18:00 – Spagna-Arabia Saudita (Gruppo H) – Rai e Dazn (ipotesi) 

Ore 21:00 – Belgio-Iran (Gruppo G) – Rai e Dazn (ipotesi) 

22 GIUGNO 

Ore 0:00 – Uruguay-Capo Verde (Gruppo H) – Dazn 

Ore 3:00 – Nuova Zelanda-Egitto (Gruppo G) – Dazn 

Ore 19:00 – Argentina-Austria (Gruppo J) – Rai e Dazn 

Ore 23:00 – Francia-Iraq (Gruppo I) – Dazn 

23 GIUGNO 

Ore 2:00 – Norvegia-Senegal (Gruppo I) – Dazn 

Ore 5:00 – Giordania-Algeria (Gruppo J) – Dazn 

Ore 19:00 – Portogallo-Uzbekistan (Gruppo K) – Dazn 

Ore 22:00 – Inghilterra-Ghana (Gruppo L) – Rai e Dazn 

24 GIUGNO 

Ore 1:00 – Panama-Croazia (Gruppo L) – Dazn 

Ore 4:00 – Colombia-RD Congo (Gruppo K) – Dazn 

Ore 21:00 – Svizzera-Canada (Gruppo B) – Rai e Dazn 

Ore 21:00 – Bosnia-Qatar (Gruppo B) – Dazn 

25 GIUGNO 

Ore 24:00 – Scozia-Brasile (Gruppo C) – Dazn 

Ore 24:00 – Marocco-Haiti (Gruppo C) – Dazn 

Ore 3:00 – Repubblica Ceca-Messico (Gruppo A) – Dazn 

Ore 3:00 – Sudafrica-Corea del Sud (Gruppo A) – Dazn 

Ore 22:00 – Curacao-Costa d’Avorio (Gruppo E) – Dazn 

Ore 22:00 – Ecuador-Germania (Gruppo E) – Rai e Dazn 

26 GIUGNO 

Ore 1:00 – Giappone-Svezia (Gruppo F) – Dazn 

Ore 1:00 – Tunisia-Olanda (Gruppo F) – Dazn 

Ore 4:00 – Turchia-Usa (Gruppo D) – Dazn 

Ore 4:00 – Paraguay-Australia (Gruppo D) – Dazn 

Ore 21:00 – Norvegia-Francia (Gruppo I) – Rai e Dazn 

Ore 21:00 – Senegal-Iraq (Gruppo I) – Dazn 

27 GIUGNO 

Ore 2:00 – Capoverde-Arabia Saudita (Gruppo H) – Dazn 

Ore 2:00 – Uruguay-Spagna (Gruppo H) – Dazn 

Ore 5:00 – Egitto-Iran (Gruppo G) – Dazn 

Ore 5:00 – Nuova Zelanda-Belgio (Gruppo G) – Dazn 

Ore 23:00 – Panama-Inghilterra (Gruppo L) – Rai e Dazn (ipotesi) 

Ore 23:00 – Croazia-Ghana (Gruppo L) – Rai e Dazn (ipotesi) 

28 GIUGNO 

Ore 1:30 – Colombia-Portogallo (Gruppo K) – Dazn 

Ore 1:30 – RD Congo-Uzbekistan (Gruppo K) – Dazn 

Ore 4:00 – Algeria-Austria (Gruppo J) – Dazn 

Ore 4:00 – Giordania-Argentina (Gruppo J) – Dazn 

SEDICESIMI DI FINALE 

28 GIUGNO 

Ore 21:00 – 2 A-2A B – Rai e Dazn 

29 GIUGNO 

Ore 19:00 – 1C – 2F – Dazn 

Ore 22:30 – 1E – 3ABCDF – Rai e Dazn 

30 GIUGNO 

Ore 3:00 – 1F – 2C – Dazn 

Ore 19:00 – 2E-2I – Rai e Dazn (ipotesi) 

Ore 23:00 – 1I-3CDFGH – Rai e Dazn (ipotesi) 

1 LUGLIO 

Ore 3:00 – 1A – 3CEFHI – Dazn 

Ore 18:00 – 1L – 3EHIJK – Dazn 

Ore 22:00 – 1G – 3AEHIJ – Rai e Dazn 

2 LUGLIO 

Ore 2:00 – 1D – 3BEFIJ – Dazn 

Ore 21:00 – 1H – 2J – Rai e Dazn 

3 LUGLIO 

Ore 1:00 – 2K – 2L – Dazn 

Ore 5:00 – 1B – 3EFGIJ – Dazn 

Ore 20:00 – 2D – 2G – Rai e Dazn 

4 LUGLIO 

Ore 24:00 – 1J – 2H – Dazn 

Ore 3:30 – 1K – 3DEIJL – Dazn 

OTTAVI DI FINALE 

4 LUGLIO 

Ore 19:00 – Dazn 

Ore 23:00 – Rai e Dazn 

5 LUGLIO 

Ore 22:00 – Rai e Dazn 

6 LUGLIO 

Ore 2:00 – Dazn 

Ore 21:00 – Rai e Dazn 

7 LUGLIO 

Ore 2:00 – Dazn 

Ore 18:00 – Dazn 

Ore 22:00 – Rai e Dazn 

QUARTI DI FINALE 

9 LUGLIO 

Ore 22:00 – Rai e Dazn 

10 LUGLIO 

Ore 21:00 – Rai e Dazn 

11 LUGLIO 

Ore 23:00 – Rai e Dazn 

12 LUGLIO 

Ore 3:00 – Rai e Dazn 

SEMIFINALI 

14 LUGLIO 

Ore 21:00 – Rai e Dazn 

15 LUGLIO 

Ore 21:00 – Rai e Dazn 

FINALE TERZO POSTO 

18 LUGLIO 

Ore 23:00 – Rai e Dazn 

FINALE 

19 LUGLIO 

Ore 21:00 – Rai e Dazn. 

 

I Mondiali 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio, saranno visibili in diretta tv in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay (35 partite su 104) e in diretta e in streaming su Dazn (tutte le partite). 

 

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