Calcio: Europa League, Milan favorito col Rennes, i bookie Roma alla pari con il Feyenoord

Roma, 14 feb. – (Adnkronos) – Dopo la Champions, ripartono anche Europa e Conference League. Quattro le squadre italiane ancora in gara, due (Atalanta e Fiorentina) rientreranno in scena direttamente negli ottavi avendo chiuso al primo posto i rispettivi gironi. Le altre due, Milan e Roma, giovedì giocheranno l’andata dei playoff. I rossoneri, retrocessi dalla Champions, ospitano il Rennes a San Siro con il favore delle quote Snai: il segno «1» si gioca a 1,65, con il pareggio a 3,85 e il colpo dei francesi a 5,00. L’Under a 1,95 ha una quota più alta rispetto all’Over a 1,75; distanza anche tra Goal (1,70) e No Goal (2,00). Giroud a 2,50 è il marcatore più probabile, seguito da un terzetto a 3,00 formato da Okafor, Jovic e Leao. Per quello che riguarda il passaggio del turno, infine, il Milan è favorito a 1,45; la qualificazione del Rennes, invece, paga 2,65.

Per il terzo anno di fila, la Roma si trova di fronte il Feyenoord. Dopo la vittoria nella finale di Conference a Tirana (2022) e il successo nei quarti di finale dell’ultima Europa League (con la Roma sconfitta poi ai rigori dal Siviglia), i giallorossi trovano ancora la squadra olandese sulla loro strada. Stavolta, però, non c’è Mourinho, sostituito da un mese da Daniele De Rossi, che fa il suo esordio europeo da allenatore. Almeno per la gara di andata, però, è un debutto in salita: il «2» paga 3,60 e ha una quota più alta rispetto all’«1» a 2,05 e al pareggio a 3,45. Perfetto equilibrio tra Under e Over (1,85), con il Goal a 1,67 avanti sul No Goal a 2,05. Gimenez a 2,50 e il giapponese Ueda a 3,00 guidano la lavagna dei possibili marcatori: Lukaku a 3,25 è il primo dei giallorossi. Per il passaggio del turno, le quote sono identiche: sia la Roma che il Feyenoord agli ottavi si giocano a 1,87.

Il Milan irrompe al terzo posto nel tabellone antepost per la squadra che si aggiudicherà l’Europa League: rossoneri campioni a 7,50 dietro il Liverpool a 3,00 e il Bayer Leverkusen a 5,50, con la Roma a 15 e l’Atalanta a 20. In Conference League, invece, la Fiorentina a 5,50 è la prima inseguitrice dell’Aston Villa a 3,50.