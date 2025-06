Calcio: inchiesta curve, risarcimenti per Lega Serie A, Inter e Milan

Milano, 17 giu. (Adnkronos) – La giudice di Milano Rossana Mongiardo, oltre alle 16 condanne nei confronti degli altrettanti imputati nel processo abbreviato 'Doppia curva', ha riconosciuto risarcimenti, per danni patrimoniali e di immagine, a favore delle parti civili Lega Serie A, Milan e Inter. Per la Lega Serie A, rappresentata dall'avvocato Salvatore Pino, la giudice ha disposto un risarcimento danni da liquidarsi in separata sede e una provvisionale di 20.000 euro.

Per Inter e Milan è stato riconosciuto per ciascuna società sportiva, 50.000 euro. Il resto dei risarcimenti sarà definito in sede civile.