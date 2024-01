Calcio: Juventus, sovraccarico al flessore per Rabiot, salta il match con il Frosinone

Calcio: Juventus, sovraccarico al flessore per Rabiot, salta il match con il ...

Torino, 8 gen. – (Adnkronos) – Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot salterà il match di giovedì sera all'Allianz Stadium contro il Frosinone e valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il 28enne centrocampista francese ha un sovraccarico al flessore della coscia destra e resterà a riposo. In dubbio per la sfida contro i ciociari sia Federico Chiesa, sia Andrea Cambiaso. L'ex Fiorentina ha lavorato a parte anche se il ginocchio si è sgonfiato, mentre l'esterno sta smaltendo l'influenza e si è allenato al coperto. Infine Moise Kean e Mattia De Sciglio proseguono nel lavoro differenziato.