Calcio: Lega Serie A, 'clima di intimidazione ultrà ha allontanato tifosi'

Milano, 20 feb. (Adnkronos) – "Non occorrono particolari sforzi interpretativi per avvedersi del fatto che l’innestarsi sullo svolgimento delle competizioni calcistiche di una insidiosa e stabilmente organizzata struttura deputata alla perpetrazione di una vasta gamma di delitti, con tanto di traduzione 'in atto' delle violenze, abbia necessariamente menomato l’immagine della Lega nazionale professionisti Serie A, offuscando – agli occhi del pubblico – il prestigio dell’organizzazione sportiva e generando anche un clima di allarme e di diffusa paura che fatalmente ha contribuito ad allontanare la popolazione dalla passione verso quello sport". E' uno dei passaggi dell'atto di costituzione di parte civile della Lega Serie A, atto firmato dall'avvocato Salvatore Pino, su cui deciderà il tribunale di Milano davanti al quale, oggi, è iniziato il processo ordinario nei confronti di tre ultrà rossoneri (gli altri ultrà di Milan e Inter hanno scelto l'abbrevviato) protagonisti dell'inchiesta 'Doppia curva'.

"Il clima di intimidazione" he si è radicato negli ambienti della Curva Sud," ha arrecato un intenso vulnus alla serena e regolare gestione degli aspetti a vario titolo collegati alle competizioni calcistiche (e ciò specialmente sul versante dei normali tifosi e degli spettatori – anche televisivi -), ed ha pregiudicato, non solo l’aspettativa della comunità dei numerosi appassionati riposta nei riguardi di una partecipazione libera e tranquilla alle vicende calcistiche, ma anche – e forse ancor più, tenendo precipuamente conto dell’ampio risalto mediatico che hanno inevitabilmente assunto i fatti oggetto di indagine – il prestigio stesso del mondo del calcio professionale presso l’intera collettività nazionale ed internazionale".