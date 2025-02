Calcio: Milan e Lega Serie A parti civili per tutelare immagine e appeal sport

Milano, 20 feb. (Adnkronos) – Tutelare l'immagine e l'appeal del calcio e rimarcare il valore della legalità nello sport. Sono questi i motivi per cui la società Milan, rappresentata dall'avvocato Enrico de Castiglione, e la Lega Serie A hanno chiesto di costituirsi parte civile nel primo processo milanese che vede alla sbarra alcuni ultrà rossoneri protagonisti dell'inchiesta 'Doppia curva'.

"La Lega Calcio è chiamata a tutelare la propria immagine ed essendo il soggetto che ha il compito di tutelare i diritti tv è evidente che questi episodi impattano sull'appeal" dello spettacolo sportivo spiega il legale Matias Manco che insieme al collega Salvatore Pino rappresenta la Lega Serie A. "La richiesta di costituzione di parte civile è un segnale he vogliamo dare" conclude l'avvocato.

L'ammissione delle due parti civili sarà decisa nella prossima udienza fissata per il 20 marzo davanti ai giudici della sesta sezione penale. Il processo immediato, con rito ordinario, iniziato oggi vede imputati i tifosi Christian Rosiello, ex bodyguard del rapper Fedez (estraneo ai fatti), Riccardo Bonissi e Francesco Lucci, fratello del capo della Sud, accusati di associazione per delinquere finalizzata a estorsioni e pestaggi. Gli altri imputati – tra cui Luca Lucci e gli interisti Andrea Beretta e Marco Ferdico – hanno scelto l'abbreviato che inizierà invece il prossimo 4 marzo.