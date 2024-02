Calcio: Palermo segue Parma per la promozione, in quota Cremonese e Venezia vedono la A

Roma, 19 feb. – (Adnkronos) – Il Palermo ha battuto il Como e ha convinto i bookmaker: è la prima rivale della Cremonese in quota per un posto nella prossima Serie A. Su Snai e Sisal il ritorno dei rosanero nel massimo campionato si gioca tra 1,80 e 1,85, mentre quello della Cremonese si gioca a 1,85 I siciliani si trovano a -1 dal secondo posto e nella prossima partita affronteranno proprio la squadra di Stroppa in una sfida delicata. Davanti a loro solo il Parma, la cui promozione non è neppure quotata ormai. Dietro, invece, la schiera è nutrita: il Venezia, proposto a 1,90, paga la forma altalenante dell’ultimo periodo; stesso discorso per il Como, che vede la Serie A a 2,50. Sogna ancora il Catanzaro, in quota a 7,50, mentre sembrano ormai remote le possibilità di promozione per il Cittadella, sconfitto per il quinto turno consecutivo e visto a 16. Resta un miraggio l’immediato ritorno della Sampdoria in A: Pirlo e i suoi sono stati raggiunti al 94’ dal Brescia, restando ancorati alla quindicesima piazza, a -6 dalla zona playoff, e sono offerti a 33.