Calcio: Ruotolo, 'grazie a telecronista Rai Antinelli per fiocco nero per giornalisti uccisi'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "Voglio semplicemente dire grazie ad Alessandro Antinelli, telecronista della Rai, che ieri sera durante la partita Italia–Israele si è mostrato con un fiocco nero a lutto sulla giacca. Un gesto potente, per ricordare i più di 250 giornalisti palestinesi uccisi a Gaza dall’esercito israeliano, che non hanno potuto raccontare al mondo quello che stava accadendo: il genocidio del popolo palestinese.

Un piccolo, grande gesto di umanità e di verità", Lo afferma Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria nazionale del Pd.