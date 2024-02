Calcio: Serie A, 12 giocatori squalificati per una giornata

Roma, 6 feb. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 23esima giornata, ha squalificato per un turno 12 giocatori: Danilo (Juventus), Reijnders (Milan), De Winter (Genoa), Aebischer (Bologna), Pereyra (Udinese), Gendrey (Lecce), Ederson (Atalanta), Ranieri (Fiorentina), Rovella (Lazio), Mario Rui (Napoli), Suslov (Veron)a e Walukiewicz (Empoli). Una giornata di squalifica anche per l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, che salterà il match di sabato prossimo all'Olimpico contro la Roma.