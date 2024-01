Calcio: Serie A, Verona-Frosinone 1-0 alla fine del primo tempo

Verona, 28 gen. - (Adnkronos) - Il Verona conduce per 1-0 sul Frosinone in un match valido per la 22/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. A decidere sin qui la partita il rigore trasformato al 48' da Suslov al primo gol i...

Verona, 28 gen. – (Adnkronos) – Il Verona conduce per 1-0 sul Frosinone in un match valido per la 22/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. A decidere sin qui la partita il rigore trasformato al 48' da Suslov al primo gol in Serie A. Al 37' Turati ha parato un rigore a Duda.