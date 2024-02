Calcio: Spalletti in visita al Genoa in ritiro a Coverciano

Firenze, 1 feb. - (Adnkronos) - Il Ct della Nazionale Luciano Spalletti ha fatto visita oggi al Genoa, in ritiro al Centro Tecnico Federale di Coverciano per preparare l'anticipo di sabato in casa dell'Empoli. Spalletti ha quindi proseguito la serie di incontri con i club di Serie A, intra...