Calcio: Totti, 'vedrei bene Del Piero come presidente Figc'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – "Vedrei bene Del Piero come presidente della Federcalcio". Queste le parole di Francesco Totti a Sportmediaset sulla possibile candidatura di Alex Del Piero alla presidenza della Figc. L'endorsment di Totti arriva nel giorno in cui l'attuale presidente federale Gabriele Gravina ha annunciato la sua candidatura per il nuovo mandato. Secondo l'ex capitano della Roma, l'amico e rivale di tante battaglie in campo ha le credenziali per ricoprire un ruolo così prestigioso.

"Sappiamo tutti che è personaggio significativo, vediamo cosa succederà -ha aggiunto Totti alle finali del World Legends Padel Tour in corso a Dubai-. Sono contento per lui se dovesse decidere di fare questo importante passo. Naturalmente mi piacerebbe che figure che capiscono di calcio entrino a far parte di istituzioni così rilevanti. Alex può fare tutto perché è un personaggio importante e pulito. Sarà lui a decidere e noi aspetteremo. Il mio voto naturalmente c'è senza nulla togliere a chi occupa quel posto in questo momento", ha concluso Totti.