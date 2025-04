Calcio: ultrà rossoneri chiedono abbreviato, decisione attesa 29 aprile

Milano, 17 apr. (Adnkronos) - Christian Rosiello, ex bodyguard del rapper Fedez (estraneo ai fatti), Riccardo Bonissi e Francesco Lucci, fratello del capo della Sud, accusati di associazione per delinquere aggravata da armi e da un elevato numero di persone finalizzata a estorsioni e pestaggi puntan...

Milano, 17 apr. (Adnkronos) – Christian Rosiello, ex bodyguard del rapper Fedez (estraneo ai fatti), Riccardo Bonissi e Francesco Lucci, fratello del capo della Sud, accusati di associazione per delinquere aggravata da armi e da un elevato numero di persone finalizzata a estorsioni e pestaggi puntano – dopo il cambio del capo di imputazione – a un processo abbreviato.

A decidere sui tre ultrà rossoneri protagonisti dell'inchiesta 'Doppia curva' saranno i giudici del Tribunale di Milano: la decisione è attesa nell'udienza del 29 aprile prossimo.

In particolare la difesa rappresentata dall'avvocato Jacopo Chiappetta ha chiesto per Bonissi l'abbreviato condizionato a produzione documentale, per Lucci l'abbreviato condizionato all'esame di un teste e per Lucci e Rosiello che l'abbrevviato "venga ammesso per tutte le contestazioni". Alla richiesta di rito alternativo si è associata la Procura, con il pm Paolo Storari, e le parti civili. Se la corte dovesse ammettere il rito abbreviato i vantaggi sarebbero duplici: processo ridotto a un paio d udienze e sconto di pena per gli imputati.