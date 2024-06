Calcio: Usain Bolt si rompe tendine d'Achille durante una partita di beneficenza

Londra, 10 giu. (Adnkronos) – Usain Bolt, l'uomo più veloce del mondo, si è rotto il tendine d'Achille durante una partita di calcio di beneficenza a Londra. Il giamaicano Bolt, 37 anni, si è infortunato domenica nel secondo tempo della partita di Soccer Aid allo stadio di casa del Chelsea, Stamford Bridge, ed è stato portato via in barella. "Tallone d'Achille rotto ma sappiamo che sono un guerriero", ha detto su Instagram l'otto volte campione olimpico e detentore del record mondiale dei 100 e 200 metri, insieme ad una foto di lui con le stampelle e con indosso un tutore protettivo. Bolt era stato il capitano dell'XI mondiale che ha perso 6-3 contro l'Inghilterra. La partita presentava in campo ex calciatori e celebrità di vari paesi. Fondato nel 2006 dal cantante Robbie Williams, Bolt partecipa all'evento dal 2018, dopo il suo ritiro dalle piste. La partita di domenica ha raccolto circa 15 milioni di sterline per l'Unicef, ha detto Sky Tv.