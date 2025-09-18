Call center: Schlein, 'solidarietà ai lavoratori, vinta battaglia contro compressione diritti'

Roma, 18 set (Adnkronos) - "Il tribunale di Trani ha condannato Network contact per avere unilateralmente deciso di non applicare il contratto collettivo nazionale firmato da Cgil, Cisl e Uil. Ce n'eravamo occupati direttamente, ero stata anche io a Taranto a incontrare tanti lavoratori e ...

Roma, 18 set (Adnkronos) – "Il tribunale di Trani ha condannato Network contact per avere unilateralmente deciso di non applicare il contratto collettivo nazionale firmato da Cgil, Cisl e Uil. Ce n'eravamo occupati direttamente, ero stata anche io a Taranto a incontrare tanti lavoratori e lavoratrici che hanno vinto questa battaglia. Quindi anche a loro grande solidarietà per avere vinto questa battaglia".

Lo ha detto Elly Schlein, in Transatlantico.

"Ricordo che quando andammo là a denunciare che era stato disapplicato il contratto nazionale firmato da Cgil, Cisl e Uil per applicare invece un contratto pirata fatto da Assocontact e Cisal ero stata anche attaccata da Assocontact, che invece difendeva quel contratto -ha aggiunto la segretaria del Pd-. La decisione del Tribunale di Trani ha dimostrato che noi oggettivamente stavamo denunciando una compressione dei diritti dei lavoratori e anche delle ricadute estremamente negative sulla retribuzione".