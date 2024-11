Il mistero avvolge la morte di un anziano di 77 anni a Caltanissetta, trovato senza vita nella sua abitazione questa mattina, con gravi ferite alla testa. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per fare luce sulla vicenda.

La misteriosa morte dell’anziano a Caltanissetta

A perdere la vita, secondo quanto riportato da Adnkronos, sarebbe stato Ignazio Polizzi, che viveva nel centro storico della città insieme al fratello e a una sorella malata.

Il cadavere dell’uomo di 77 anni è stato rinvenuto con profonde ferite alla testa all’alba di questa mattina, giovedì 21 novembre, nel suo appartamento in via Lunetta, alla periferia est di Caltanissetta.

Gli investigatori hanno ascoltato il fratello della vittima, che avrebbe fornito versioni contrastanti riguardo alla dinamica dell’accaduto. Le indagini sono in corso e nell’abitazione sarebbero stati effettuati i rilievi della polizia scientifica.

La misteriosa morte dell’anziano a Caltanissetta: le indagini

Le indagini sono affidate al pm Leo Scorza, che coordina il lavoro degli inquirenti. La Procura ha disposto il sequestro della salma, attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sebbene la causa del decesso non sia ancora stata determinata, al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dell’omicidio. Per far luce sulla vicenda si attendono risposte dai primi accertamenti medici sul corpo dell’uomo.