Camera: D'Orso (M5S), 'vergogna 4 ore d'aula in una settimana, zero proposte da maggioranza'

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – "In questa settimana l'aula della Camera è stata convocata per quattro ore di lavoro e la spiegazione è chiara a tutti: se non ci sono i soliti decreti legge del governo da convertire, non abbiamo provvedimenti da affrontare perché la maggioranza di centrodestra non ha lo straccio di una proposta da sottoporre all'aula".

Lo ha detto nell'aula della Camera la deputata M5S Valentina D'Orso.

"È una fotografia triste e deprimente per la Camera. Davvero non hanno idee e progetti su cui battersi? Provo vergogna al posto loro, cosa penseranno i loro elettori? Così il centrodestra alimenta e coltiva l'astensionismo. Se alla maggioranza serve una mano noi siamo prontissimi, abbiamo tantissime proposte di legge da incardinare. Abbiamo idee e passione. Così potremo far nascere dibattiti e confronti, visto che questa Camera sembra morta. Ci bocceranno tutte le proposte? Lo facciano, magari dando motivazioni plausibili, ma almeno avremo avuto un dibattito politico. Chiediamo un sussulto di dignità alla maggioranza, alzate la testa, fate in modo che qualche vostra o nostra proposta venga messa in calendario. Noi tutti rappresentiamo i cittadini ma qui la loro voce non si sente più".