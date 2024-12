Camera: Fitto cessa da deputato, al suo posto proclamato Antonio Gabellone

Roma, 2 dic (Adnkronos) - Raffaele Fitto non è più deputato, dopo la nomina a Commissario europeo. E' stato il presidente di turno Giorgio Mulè a leggere in Aula la lettera inviata a Montecitorio con cui Fitto annuncia il passaggio a Bruxelles. "La Camera prende atto d...

Roma, 2 dic (Adnkronos) – Raffaele Fitto non è più deputato, dopo la nomina a Commissario europeo. E' stato il presidente di turno Giorgio Mulè a leggere in Aula la lettera inviata a Montecitorio con cui Fitto annuncia il passaggio a Bruxelles. "La Camera prende atto dell'incompatibilità e dichiara la cessazione del mandato di deputato", ha spiegato Mulè facendo a Fitto gli "auguri per il lavoro che lo attende".

La Giunta delle elezioni, ha poi spiegato il presidente di turno, ha verificato che il candidato che seguiva Fitto nella lista del collegio plurinominale 21 Puglia è Antonia Maria Gabellone, proclamato quindi deputato. Gabellone ha fatto subito il suo ingresso in Aula salutato da un applauso.