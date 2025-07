Mafia: Schlein, 'ha paura di progetti come quello a Valle del Marro'

Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Le mafie hanno paura di progetti come quello intrapreso da Valle del Marro, cooperativa della rete di Libera a Oppido Mamertina in provincia di Reggio Calabria, che danno nuova vita a beni e terreni confiscati alla criminalità organizzata. Per questo pochi gi...

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – "Le mafie hanno paura di progetti come quello intrapreso da Valle del Marro, cooperativa della rete di Libera a Oppido Mamertina in provincia di Reggio Calabria, che danno nuova vita a beni e terreni confiscati alla criminalità organizzata. Per questo pochi giorni fa hanno subito l’ennesimo attentato mafioso, già il quinto in due mesi, con un incendio al loro bellissimo uliveto".

Lo scrive sui social Elly Schlein che oggi è stata in Calabria.

"Ho voluto portare personalmente a loro tutta la mia solidarietà e quella del Partito Democratico: serve più supporto da parte dello Stato a esperienze come questa, che restituiscono alla collettività i beni confiscati ai mafiosi, servono più fondi e supporto ai comuni per la tutela e la cura di questi beni e il loro fondamentale riutilizzo sociale che ha il sapore della giustizia e della restituzione alla collettività di ciò che la mafia ruba ogni giorno, soffocando opportunità con il ricatto".