Roma, 29 lug. (Adnkronos) – "Decaro ha le carte in regola per guidare un progetto di rinnovamento ma deve essere un progetto di rinnovamento, se invece i protagonisti sono gli stessi e il modello in continuità e non c'è la volontà di dare ai 5 Stelle la possibilità di dare un contributo, allora facciano da soli.

Noi non chiediamo nulla, non ricattiamo nessuno e non chiediamo posti e posticini". Lo dice Giuseppe Conte a Piazza Asiago, trasmesso sul sito de La Stampa.