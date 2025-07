Campania: Conte, 'De Luca? Nessun patto ma no esigenza radere al suolo tutto'**

Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Con De Luca non ho fatto nessun patto. Mi sono incontrato due volte e gli ho detto: caro presidente, se oggi lei avesse avuto il terzo mandato l'avremmo contrastata in tutti i modi e saremmo rimasti all'opposizione. Lei il terzo mandato non lo può f...

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – "Con De Luca non ho fatto nessun patto. Mi sono incontrato due volte e gli ho detto: caro presidente, se oggi lei avesse avuto il terzo mandato l'avremmo contrastata in tutti i modi e saremmo rimasti all'opposizione. Lei il terzo mandato non lo può fare, adesso non tocca più a lei e stiamo costruendo un progetto politico nuovo".

Lo dice Giuseppe Conte a Piazza Asiago, trasmesso sul sito de La Stampa.

"Da parte del Movimento non c'è esigenza di distruggere i progetti buoni che sono stati fatti. L'etica e la pulizia nelle liste è scontata, però per i progetti valutiamoli, non abbiamo la necessità di radere al suolo tutto".