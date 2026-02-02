Camera: Fratoianni, 'Fontana ha fatto di tutto per evitare sfregio, grazie a personale'

Camera: Fratoianni, 'Fontana ha fatto di tutto per evitare sfregio, graz...

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – "In una giornata come quella di oggi è giusto ringraziare il personale di Montecitorio, funzionari ed assistenti parlamentari, che hanno assicurato con il loro comportamento il normale funzionamento del palazzo nei momenti più concitati, così come bisogna riconoscere che il Presidente della Camera ha fatto tutto quello che poteva fare per evitare uno sfregio alle Istituzioni".

Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

"Chi invece – conclude il leader di SI – purtroppo come il ministro Salvini copre i neofascisti a Montecitorio continuando a calpestare la Costituzione conferma la deriva sempre più reazionaria di una parte della destra Italiana".