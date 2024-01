Camera: Malaguti (Fdi), 'bene istituzione premio maestro cucina italiana'

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “La gastronomia e la ristorazione sono eccellenze assolute della nostra Nazione. L’Italia dei campanili, grazie alle grandi professionalità del settore e al suo patrimonio di biodiversità, è l’unica nazione al mondo che offre mille differenti menù che si differenziano ogni 50 chilometri. Ancora una volta il nostro ministro dell’Agricoltura dimostra la sua peculiare sensibilità nel valorizzare le nostre eccellenze e il merito di chi le rende uniche. Pare che anche questo dia fastidio alle opposizioni, d’altronde culturalmente più avvezze a beatificare le eccellenze altrui piuttosto di quelle italiane. Oggi è stato fatto un altro passo in avanti per riportare il Made in Italy sul podio che gli compete”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Malaguti.