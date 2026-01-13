Camera: Pierro e Bergamini lasciano gruppo Lega e passano al Misto

Roma, 13 gen (Adnkronos) - I deputati Attilio Pierro e Davide Bergamini hanno lasciato il gruppo della Lega alla Camera e sono passati al gruppo Misto. Lo ha annunciato all'aula il presidente di turno Giorgio Mulè in apertura di seduta a Montecitorio. Pierro ha comunicato la sua decision...

Roma, 13 gen (Adnkronos) – I deputati Attilio Pierro e Davide Bergamini hanno lasciato il gruppo della Lega alla Camera e sono passati al gruppo Misto. Lo ha annunciato all'aula il presidente di turno Giorgio Mulè in apertura di seduta a Montecitorio. Pierro ha comunicato la sua decisione con una lettera datata 30 dicembre scorso, Bergamini ha formalizzato la sua scelta con una lettera del 7 gennaio.